قتيل و18 مصابا في أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا في أغسطس

رجال الإطفاء يعملون في موقع ضربة صاروخية روسية، في قرية سكنيليف على مشارف مدينة لفيف، أوكرانيا، 21 أغسطس 2025. رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس إن روسيا شنت هجوما خلال الليل أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 على الأقل واستهداف مصنع أمريكي للإلكترونيات في غرب البلاد.

وأفادت خدمات الطوارئ والسلطات المحلية في منطقة زاكارباتيا في غرب أوكرانيا بأن هجوما صاروخيا أدى إلى إصابة 15 شخصا وتدمير منشآت تخزين في المصنع الذي يقع في بلدة موكاتشيفو.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات تظهر حاكم المنطقة ميروسلاف بيلتسكي وهو يقف بالقرب من المبنى الذي يغطيه الدخان ويقول إن المصنع كان ينتج أجهزة إلكترونية استهلاكية.

وندد وزير الخارجية أندريه سيبيها بالهجوم في منشور على منصة إكس قائلا “منشأة مدنية بالكامل لا علاقة لها بالدفاع أو الجيش”.

وأضاف “هذا ليس الهجوم الروسي الأول على شركات أمريكية في أوكرانيا بعد ضربات سابقة استهدفت مكاتب بوينج في كييف في وقت سابق من هذا العام وهجمات أخرى”.

وقال ماكسيم كوزيتسكي حاكم مدينة لفيف في غرب أوكرانيا إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وإلحاق أضرار بنحو 26 منزلا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما على البلاد خلال الليل استخدمت فيه 574 طائرة مسيرة و40 صاروخا ليصبح أكبر هجوم في أغسطس آب حتى الآن.

وأردف سيبيها يقول “لهذا السبب، تعد الجهود المبذولة لإجبار روسيا على إنهاء الحرب بالغة الأهمية”.

ووقعت الضربة في وقت يبذل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودا مكثفة لإنهاء الحرب.