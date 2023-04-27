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قتيل و23 جريحا في قصف روسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية

منذ 3 دقائق
قصف روسي على أوكرانيا- رويترز

قصف روسي على أوكرانيا- رويترز

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قال مسؤولون إن شخصا قتل وأصيب 23 آخرون بينهم طفل في هجوم صاروخي روسي على مبان في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام “خلال الليل، قصفت روسيا ميكولايف بأربعة صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر الأسود”.

وتابع “الأسلحة عالية الدقة استهدفت منازل، ومبنى تاريخيا، ومبنى متعدد الطوابق. حتى الآن، رصدنا سقوط قتيل و23 جريحا بينهم طفل”.

وأظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي مباني لحقت بها أضرار شديدة وتحطمت نوافذها فيما تتصاعد أعمدة الدخان من فوقها.

وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف إن خدمات الطوارئ أخمدت عدة حرائق وإنها لا تزال تعمل على رفع الأنقاض.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين في غزوها لأوكرانيا الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير بلدات.

وكان عدد سكان ميكولايف، وهي مدينة ساحلية ومركز لبناء السفن، نحو 470 ألفا قبل الغزو. وتعرضت لقصف روسي مكثف طوال أشهر الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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