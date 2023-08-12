قتيل و6 جرحى في قصف أوكراني على دونيتسك

قال دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الذي عينته روسيا، السبت، إن مدنيا قُتل وأصيب ستة أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما جراء قصف أوكراني مكثف على المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وكتب بوشيلين على قناته على تيليجرام يقول إن مدنيا قُتل في حي بمدينة دونيتسك، بينما أصيب ستة أشخاص في ماكيفكا الواقعة شرقي دونيتسك.

وقال بوشلين “أطلق العدو ما مجموعه 127 طلقة ذخيرة على مدن ومناطق سلمية في الجمهورية”، في إشارة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على المنطقة التي أعلنت ضمها العام الماضي.

وأضاف أن القصف الأوكراني شمل إطلاق ذخائر عنقودية.

واستخدم الجانبان الذخائر العنقودية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا. وتلقت كييف ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة الشهر الماضي وتعهدت بعدم استخدامها سوى في استهداف تجمعات جنود العدو.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة من دونيتسك التي يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء منها منذ 2014.

وتقول روسيا، التي شنت أوائل العام الماضي غزوا واسع النطاق لأوكرانيا فيما وصفته بأنه “عملية عسكرية خاصة”، إن القوات الأوكرانية تقصف يوميا الأجزاء التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك.