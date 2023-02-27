الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتيل و69 إصابة بعد انهيار مبان في زلزال جديد بتركيا

منذ 3 دقائق
من زلزال تركيا- رويترز

من زلزال تركيا- رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات التركية إن زلزالا ضرب جنوب شرق البلاد، الاثنين، وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 69 آخرين وانهيار بعض البنايات.

جاء زلزال اليوم بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في مؤتمر صحفي إنه جرى نشر فرق البحث والإنقاذ بخمس بنايات.

وقدّر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة زلزال اليوم الذي ضرب إقليم مالاتيا بجنوب شرق تركيا عند 5.2 درجة لكن آفاد قدرته عند 5.6 درجة.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات.

وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين حوصرا تحت أنقاض أحد المباني.

وقال وزير تركي يوم السبت إن تركيا احتجزت 184 شخصا للاشتباه في تورطهم في انهيار المباني جراء الهزات الأرضية التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، مضيفا أنه يجري التوسع في نطاق التحقيقات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يفرض حصارًا مشددًا على نابلس
مير حسين موسوي
إيران تشدد القيود على المعارض حسين موسوي
ديمتري بيسكوف
الكرملين: يجب دراسة خطة الصين للسلام في أوكرانيا بالتفصيل

الأكثر قراءة

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
مؤشر قياس الزلازل
نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
مؤشر قياس الزلازل
هزّة أرضية جديدة في لبنان