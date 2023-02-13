الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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قديروف: بحلول نهاية العام سنكمل مهامنا في أوكرانيا بنسبة 100%

منذ 28 ثانية
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

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اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنّ بسط السيطرة على مدينتي أوديسا وخاركوف يمكن أن يضمن أمن روسيا.

قديروف قال في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” في قناة “روسيا-1”: “سننهي نحن، بالرغم من أن البعض يقول إن الأمر سيستغرق عامًا أو عامين أو 3 أعوام، لكنني أعتقد أنه بحلول نهاية العام الجاري سنكمل المهام المحددة بنسبة 100%. وأقل شيء يجب علينا عمله هو أن نبسط سيطرتنا على أوديسا وخاركوف وبهذه الطريقة ضمان أمن دولتنا”.

وأضاف أن نحو 200 عسكري جديد يتجهون إلى الجبهة من الشيشان كل أسبوع، وأوضح: “نقاتل من أجل أن نعيش بسلام وألا نتعرض للقتل وإطلاق النار. يجب علينا جميعًا أن نعمل في هذا الاتجاه اليوم. أسبوعيًا نرسل 200 شخص وهذا الأمر ليس سهلا. إنهم يصلون من جميع أنحاء روسيا ونحن ندربهم ونعطيهم ملابس كاملة وأحذية وسترات واقية من الرصاص وخوذات، نقدم كل ما هو ضروري لهم”.

 

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