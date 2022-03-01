قديروف يعترف بسقوط قتلى وجرحى من قواته في أوكرانيا

اعترف الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بسقوط بمقتل وإصابة عدد من جنوده في أوكرانيا.

وقال قديروف، حليف الرئيس الروسي، إن “جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة” آخرون.

ويذكر أن قديروف قال، الجمعة، إن “مقاتلين شيشانيين سيتم نشرهم في أوكرانيا”، وحث الأوكرانيين على “الإطاحة بحكومتهم”، وفقا لرويترز.

وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته قناة RT الروسية المدعومة من الدولة، آلاف المقاتلين الشيشان يتجمعون في الساحة الرئيسية في غروزني، فيما بدى أنه استعراض لاستعدادهم للقتال في أوكرانيا.

وقبيل الإعلان عن القتلى، “تفاخر قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر”، وقال إن “القوات الروسية يمكنها بسهولة الاستيلاء على المدن الأوكرانية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة كييف، لكنها تتجنب الخسائر في الأرواح”.

ونقلت رويترز عن قديروف قوله إن “الرئيس (بوتين) اتخذ القرار الصحيح وسننفذ أوامره تحت أي ظرف من الظروف”.

وكثيرا ما وصف قديروف نفسه بأنه “جندي مشاة” لبوتين، وردد كلمات الزعيم الروسي الذي حث، الجمعة، الأوكرانيين على الانتفاض ضد حكومتهم، التي قال إنها تتكون من “نازيين جدد”.

ويذكر أن قديروف نشر قواته في الخارج لدعم العمليات العسكرية للكرملين من قبل، في سوريا وجورجيا.

وخاضت موسكو “حربين دمويتين مع الانفصاليين في الشيشان”، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في جنوب روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنها ضخت منذ ذلك الحين مبالغ ضخمة من الأموال في المنطقة لإعادة بنائها، ومنحت قديروف نوعا من “الحكم الذاتي” لإدارة المنطقة، وفقا لرويترز.