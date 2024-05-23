قديروف يعرض إرسال المزيد من القوات إلى أوكرانيا خلال لقائه مع بوتين

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف في وقت مبكر من يوم الخميس إنه التقى بالرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين وعرض إرسال المزيد من الجنود لمساعدة موسكو في حربها المستمرة منذ أكثر من عامين في أوكرانيا.

ونشر قديروف صورة له مع بوتين وقال إنهما ناقشا المشاكل والآفاق الاقتصادية للمنطقة ودعا الرئيس للزيارة. وقديروف حليف للكرملين ويقود المنطقة الواقعة في جنوب القوقاز منذ 2007.

وأضاف أن عشرات الآلاف من “المقاتلين المدربين والمجهزين بشكل جيد من قوات الاحتياط” مستعدون للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا إذا صدر مثل هذا الأمر.

وأضاف أن 43500 جندي في المجمل خدموا بالفعل في أوكرانيا، من بينهم 18 ألف متطوع.

وكتب قديروف “نقلت أيضا رغبات شعبنا ودعوت زعيمنا الوطني لزيارة جمهورية الشيشان”.

ونفى قديروف مرارا التقارير التي تفيد بأنه ليس على ما يرام ونشر صورا له وهو يمارس التمارين ويعقد اجتماعات.

كان انفصاليون من الشيشان قد خاضوا حربين ضد الجيش الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، مما أدى إلى دمار كبير وخسائر بشرية.

ويعطي بوتين قديروف مجالا واسعا لإدارة المنطقة ذات الأغلبية المسلمة كما يريد مقابل الحفاظ على استقرارها وولائها.