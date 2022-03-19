الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قديروف يعلن وصول "كتيبة متطوعين" من الشيشان إلى أوكرانيا

19 - مارس - 2022
رمضان قديروف

رمضان قديروف

A A A
طباعة المقال

مع تواصل الحرب للأسبوع الرابع، أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن وصول “كتيبة متطوعين” من الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا هناك.

ونشر قديروف على حسابه في تطبيق تليجرام، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر النائب في مجلس الدوما الروسي عن الشيشان، آدم دليمخانوف، وهو من أقارب الأول، حيث كان يلقي كلمة أمام هؤلاء المقاتلين الشيشانيين المتطوعين للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

وقال قديروف إن المقاتلين الشيشانيين يشاركون منذ البداية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و”يكافحون مسلحي الكتائب القومية”، مضيفا أن “آلاف المتطوعين من الجمهورية يتطلعون إلى مساعدة أشقائهم”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الشيشاني، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قديروف في رسالة نشرها على “تلجرام”: “أرسل مساعد رئيس الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم بريطانيا
    بريطانيا قد تستهدف دولًا ناشئة بفرض حصص على واردات الصلب!
    كالينينغراد
    كالينينغراد تدفع النزاع بين روسيا والناتو نحو الهاوية النووية
    كييف - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    انفجارات تهز كييف!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟