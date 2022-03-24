“قديروف” يقول إنّ قواته سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول الأوكرانية

أعلن زعيم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، ولاءه للرئيس بوتن في حربه على أوكرانيا، وأكد،منذ بداية الغزو، أنه أرسل قوات لمساندة الجيش الروسي.

في السياق، قال قديروف، الخميس إن قواته سيطرت على مبنى بلدية مدينة ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا التي يحاصرها الجيش الروسي.

وكتب عبر تطبيق تلغرام إن “الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا هناك”، مؤكدا أن القوات الأوكرانية “تخلت عن مواقعها”.

الى ذلك، لفت الى أن وحدات روسية أخرى تتقدم بشكل موازٍ في هذه المدينة الساحلية الذي سبب قصفها دمارا واسعا. وقال “إن شاء الله ماريوبول سيتم تطهيرها بالكامل قريبا”.

وتنتقد منظمات غير حكومية دولية رمضان قديروف، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشيشان، وأعلن في 17 آذار أن ألف متطوع شيشاني في طريقهم للقتال في أوكرانيا.

كذلك، أعلن أن ألف متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم، مشيرا الى انه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية في مطار تم الاستيلاء عليه قرب كييف.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات التي شكك فيها مسؤولون أوكرانيون.

في بداية الهجوم الروسي الذي انطلق في 24 شباط، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساحة في غروزني عاصمة الشيشان، تعج بعسكريين يزعمون أنهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا في أي وقت.

وقديروف المخلص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه ميليشيا تحت قيادته، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات عديدة في الشيشان.