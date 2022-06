قديروف ينشر فيديو له قرب كييف.. ويبحث خطة السيطرة على العاصمة مع قواته

قال زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رمضان قديروف، إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تتمركز قرب العاصمة كييف.

ونشرت قناة “غروزني” التلفزيونية الشيشانية مقطعا مصورا على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي “تليغرام”، الأحد، يظهر فيه قديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد 7 كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت لاحق سخر قديروف من منشور آخر يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان قد سافر إلى منطقة كييف. وكتب على حسابه على “تليغرام”: “ألم تشاهدوا الفيديو؟”.

ونشر قديروف مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدججة بالسلاح في منطقة كييف في إطار القوة العسكرية الروسية.

وأكد أن الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها، غير أنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وكتب قديروف “قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب”، داعياً القوات الأوكرانية إلى الاستسلام “وإلا فسينتهي أمرها”.

وأضاف: “سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين”.

واصطف الشيشان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الى جانب الروسي، وأعلنوا دعمهم للرئيس الروسي بوتن في عملياته العسكرية. وكانت مجموعة من الجنود الشيشان قد انضموا الى المقاتلين الروسي في ميدان الحرب.

في هذا الاطار، أصدر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أوامر بإرسال 2000 جندي إضافي إلى أوكرانيا؛ دعما للقوات الروسية هناك.

و أكدت مصادر مقربة من الرئيس الشيشاني لـ”العين الإخبارية” هذه الأوامر، بعد نحو 12 يوما من إعلان قديروف تموضع أكثر من 10 آلاف مقاتل شيشاني في أكثر المناطق سخونة بأوكرانيا.

وكان الرئيس الشيشاني قد توجه الى الأوكرانيين مطالبا اياهم بـ”التخلص من قادتهم”، مضيفا: “نظيري الروسي اتخذ القرار الصحيح، وسنتخلص من أي قوات شيشانية تقاتل في جانب أوكرانيا”.

Looks like Chechen leader Kadyrov arrived in #Ukraine, instructed his troops to take Kiev. pic.twitter.com/bDIn0eHDor

— The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) March 13, 2022