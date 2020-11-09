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قد تكون موجة صعود طويلة.. أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين 

منذ 12 دقيقة
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرين

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ارتفعت أسعار الذهب، الإثنين، لأعلى مستوى في شهرين تقريبا، مدفوعة بانخفاض الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة ليصل إلى 1960.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:18 صباحا بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6 في المئة إلى 1963.20 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي: ”التوقعات بمزيد من التحفيز تبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط… قد تكون بداية موجة صعود طويلة (للذهب)“.

وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع، ما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد، نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئة إلى 25.81 دولار للأوقية، وكسب البلاتين 1.4 في المئة إلى 901.42 دولار، بينما نزلت الفضة 0.7 في المئة إلى 2474.34 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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