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قذائف تطال جنوب إسرائيل وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

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بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما تجدد إطلاق القذائف من القطاع على جنوب إسرائيل.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن غاراته استهدفت مواقع تابعة لما يعرف بـ”جماعة الجهاد” في قطاع غزة. وذكر شهود عيان، أن انفجارات مدوية وقعت شمالي القطاع.

وبالتزامن مع الغارات، قال مراسلنا في غزة، إن إطلاق القذائف تجدد من القطاع على جنوب إسرائيل.

وكان مراسل “سكاي نيوز” قد ذكر أن صافرات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه إسرائيل من غزة. وفي أعقاب ذلك، قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة.

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وقررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعطيل الدوام المدرسي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

يأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار، الأحد، على عدد من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا وعربيا.

ومنذ إعلان الخطة في 28 يناير، تضاعف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والبالونات المتفجرة والحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

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