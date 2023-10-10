قذائف سوريّة تضرب "إسرائيل".. و"حزب الله" العراقي يُحذّر القواعد الأميركيّة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنّه رصد عمليات إطلاق قذائف من الأراضي السورية، بعضها وصل إلى “إسرائيل” وسقط في منطقة مفتوحة.

فيما لم يقدم جيش الاحتلال تفاصيل إضافية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنّه قصف مواقع للجيش السوري ردًا على تلك القذائف، واستخدم في الرد المدفعية وقذائف المورتر.

من جانبه، أفاد تلفزيون (آي.24 نيوز) بوجود تقارير أولية عن سقوط قذائف هاون أُطلقت من سوريا في مناطق مفتوحة في شمال إسرائيل.

من جانبه، لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنّ “جهات فلسطينية مرتبطة بحزب الله، أطلقت قذائف من الجولان باتجاه إسرائيل”.

يأتي ذلك في وقت حذّر الأمين العام لـ”كتائب حزب الله” في العراق أبو حسين الحميداوي، من أنّ “صواريخنا ستوجه ضدّ القواعد الأميركية إذا تدّخلوا في معركة طوفان الأقصى”.

إلى ذلك، تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

فيما قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إنّ عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية والزوارق البحرية، ارتفع إلى 900، إضافة إلى إصابة 4600.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن من بين الشهداء 260 طفلًا و230 امرأة.

كما كشفت الوزارة أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى “إبادة” 22 عائلة فلسطينية وتشريد أكثر من 140 ألف شخص.