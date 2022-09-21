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قذيفة تلحق ضررا بأنبوب مياه بمحطة زابوريجيا النووية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 3:17 مساءً
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع الروسية قولها (الأربعاء 21-9-2022) إن قذيفة من عيار كبير ألحقت أضرارا بأنبوب مياه في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في مارس آذار. ولا تزال المحطة قريبة من خط المواجهة وتعرضت لإطلاق النار مرارا في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف المنشأة.

ميدانياً، وفي تطور عسكري لافت، أمر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذرًا الغرب أنه إذا استمر في ما وصفه “بالابتزاز النووي” فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا”.

وأضاف أنه وقّع مرسومًا بالتعبئة الجزئية. وتعد الخطوة تصعيدًا كبيرا في الصراع.

    المصدر :
  • رويترز

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