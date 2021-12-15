قرارات هامة جداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على مستويات الفائدة كما هي دون رفع عند 0.25% دون مساس، كما كان متوقعًا.

وأعلن الفيدرالي أنه سيقوم بتسريع وتيرة التشديد وتقليص مشترياته من الأصول. حيث سيرفع وتيرة التقليص إلى 30 مليار شهريًا عوضًا عن 15 مليار شهريًا. بواقع تقليص مشتريات سندات الخزانة بواقع 20 مليار شهريًا، والأصول العقارية بـ 10 مليار شهريًا.

وكشف تقرير الفيدرالي أن 3 من بين أعضاؤه يرون أنه سيتم رفع الفائدة ثلاث مرات في العام التالي. فيما يرى خمسة أعضاء أنه سيتم رفع الفائدة مرتين فقط.

ويرجع الفيدرالي ارتفاع التضخم إلى الوباء وما نتج عنه وكذلك إلى أزمة سلاسل التوريد.

ويرى الفيدرالي أن التضخم يصل إلى 5.3% في نهاية 2021، ولكنه سيتراجع إلى 2.6% في عام 2022، ويصل 2.3% في 2023.

كما أعلن عن توقعات سعر الفائدة وجاءت كما يلي:

الربع الرابع للسنة الأولى عند 0.9

الربع الرابع للسنة الثانية عند 1.6

الربع الرابع للسنة الثالثة عند 2.1

فيما جاءت توقعات سعر الفائدة للمدى الأبعد عند 2.5