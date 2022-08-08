الثلاثاء 10 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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قرارٌ لبوتين بشأن البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات

منذ 40 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الواقع في 8 تموز 2022 يسمح للبنوك التي لديها أموال بالعملة الصعبة مجمدة بسبب العقوبات الغربية بأن تعلق العمليات في مثل هذه العملات مع زبائنها من الشركات.

وكثفت السلطات الروسية عملية تقليص استخدام عملات الدول التي تصنفها بأنها “غير صديقة” منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال المرسوم الذي وقًعه بوتين إن الإجراءات الجديدة قد تظل سارية لحين رفع العقوبات التي عرقلت الصفقات في العملات الأجنبية.

وقيدت العقوبات التحويلات بالعملات الأجنبية التي يمكن للبنوك الروسية أن تجريها فيما بينها. وجرى فصل كثير من البنوك في روسيا عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات.

    المصدر :
  • رويترز

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