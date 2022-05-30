قرار أميركي بشأن إرسال صواريخ الى أوكرانيا.. وروسيا تصفه بالعقلاني

كشف الرئيس الأميركي “جو بايدن” عن قرار أميركي بشأن إرسال أنظمة صاروخية الى أوكرانيا، وصفته روسيا بالعقلاني.

في التفاصيل، أعلن بايدن أنّ الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية متقدمة بعيدة المدى إلى كييف.

وبعد عودته للبيت الأبيض من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير،قال بايدن للصحفيين: “لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ” يمكنها أن تصل إلى الداخل الروسي.

وسعى مسؤولون أوكرانيون للحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس) التي يمكنها أن تطلق وابلًا من الصواريخ يقطع مئات الأميال.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” وصحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال هذا النظام ونظام آخر يعرف اختصارًا باسم (إتش.آي.إم.إيه.آر.إس) سريع النقل في إطار حزمة مساعدات عسكرية أكبر لأوكرانيا. ولم يتضح ما هو النظام الصاروخي الذي كان بايدن يشير إليه في تصريحاته.

وحثّت الحكومة الأوكرانية الغرب مرارًا على تزويدها بأسلحة أطول مدى، حتى تتمكن من قلب موازين الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وفي الرد الروسي على هذا القرار، وصف “دميتري ميدفيديف” نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قرار واشنطن عدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه “عقلاني”.