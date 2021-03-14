قرار بتوقيف مدير مستشفى السلط و4 من مساعديه في الأردن

أعلن مصدر قضائي أردني إن مدعي عام مدينة السلط شمال غرب عمان قرر توقيف مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه وتوجيه لهم تهمة “التسبب بوفاة” بعدما أدى انقطاع الأوكسجين إلى وفاة سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال نائب عام عمان حسن العبداللات إن “مدعي عام السَّلط، قرَّر توقيف خمسة مسؤولين في مستشفى السلط واسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكررة سبع مرات”.

وأضاف في بيان إن “المسؤولين الخمسة هم: مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى”.