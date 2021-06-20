الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار رئاسي بعزل "متعاطي المخدرات" من الوظائف في مصر

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 9:00 مساءً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمصادقة على قانون رقم 73 لسنة 2021 ينص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بالعزل من الوظيفة وإنهاء خدمته.

ويضع القانون الجديد حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

ويقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونا سواء بالسماح عمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وكان البرلمان المصري قد وافق على مشروع القانون بشكل نهائي، في مايو/أيار الماضي، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، بحسب “إرم نبوز”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان
    إيران: لم نزود روسيا بطائرات مسيرة
    مواطنة إيرانية
    إيران تتوعد بملاحقة المشاركات في حملة "خلع الحجاب"
    جو بايدن
    تفاصيل "بيان القدس" الذي سيوقعه بايدن ولابيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل
    جبران باسيل وسليمان فرنجية
    ورقة مطالب من باسيل حملها الخازن الى فرنجية