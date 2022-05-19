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قرار حازم للعاهل الأردني يتعلق بتحركات الأمير حمزة واتصالاته

19 - مايو - 2022
آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 5:51 مساءً
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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ذكر الديوان الهاشمي الأردني اليوم الخميس أن العاهل الأردني الملك عبد الله وافق على توصية بتقييد اتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

وقام ​الملك الأردني​ عبدالله الثاني، بتوجيه رسالة للأسرة الأردنية، وافق فيها على التوصية بتقييد اتصالات شقيقه الأمير حمزة وتحركاته وإقامته، مشيرا الى “أنني مارست أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي، و التحديات لا يمكن معالجتها بتصرفات استعراضية لبث اليأس والخطاب العدمي”.

ولفت في رسالته الى أنه “سيظل بناء وطننا الأبي أنموذجا في ​المحبة​ والتماسك والوئام، والأمير حمزة تعمد إثارة البلبلة وجذب الاستعطاف والانتباه باللجوء إلى ​الإعلام​، وأهل بيت الأمير حمزة هم أهل بيتي ولهم مني كل الرعاية، ولا يحملون وزر ما فعل، وفي حال كرر الأمير تصرفاته غير المسؤولة سيتم التعامل معها”.

واستهجن عبدالله الثاني “ادعاء الأمير حمزة بأن زيارة رئيس هيئة الأركان كانت مفاجئة، في حين أن اللقاء جاء في الزمان والمكان اللذين حددهما الأمير، وحسن بن زيد تواصل مع سفارتين أجنبيتين ل​دعم​ بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم، بعلم الأمير حمزة”.

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