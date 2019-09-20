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قرار حكومي بشأن دفن بن علي في تونس

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أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله، الخميس، إن “الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف”.

ويأتي تعقيب الحكومة التونسية على مسألة دفن زين العابدين بن علي بعد ساعات من إعلان محاميه عن وفاته في المملكة العربية السعودية عن 83 عاما، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”.

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لكن المحامي منير بن صالحة، قال إن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس. وأعلن بن صالحة قبل أسبوع عن نقل بنى علي إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.

وكان الرئيس التونسي الراحل بن علي يعاني منذ سنوات من سرطان البروستاتا، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وفق ما نقل محاميه عن ابنته.

وخرج بن علي من تونس في يناير من عام 2011 عقب احتجاجات شعبية أنهت حكمه.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

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