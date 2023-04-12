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قرار مفاجئ.. البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ كريدي سويس

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2023 4:50 مساءً
شعار بنك كريدي سويس

شعار بنك كريدي سويس (رويترز)

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رفض البرلمان السويسري (الأربعاء 12-4-2023) حزمة إنقاذ لبنك كريدي سويس شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليار فرنك سويسري (120.87 مليار دولار)، في تصويت رمزي إلى حد كبير إذ لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تعهدت به باستخدام قانون الطوارئ.

وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.

ووسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية في مارس/آذار الماضي انهارت ثقة المستثمرين بـ”كريدي سويس” في الـ15 من الشهر نفسه، ونسقت الحكومة بعد ذلك عملية استحواذ قبل أن تُفتح الأسواق من جديد في الـ20 من الشهر المذكور.

وقدمت الدولة دعما نقديا بقرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) وضمانات من الدولة، لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.

وقالت كيلر سوتر “نظرا للظروف بذلنا كل ما في وسعنا لتقليل العبء على الدولة ودافعي الضرائب”، مضيفة “لولا التدخل الحازم للسلطات لكان مصرف كريدي سويس سيشهر إفلاسه، وهو ما كان سيؤدي ربما إلى انهيار الاقتصاد السويسري”.

    المصدر :
  • رويترز

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