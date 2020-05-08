قراصنة إنترنت على صلة بـ “إيران” استهدفوا شركة أمريكية تطور دواء لكورونا

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قال خبراء أمن سيبراني لوكالة رويترز، أن قراصنة إنترنت على صلة بـ “إيران” ، استهدفوا شركة Gilead الأمريكية التي تعمل على تطوير دواء للعلاج من فيروس كورونا.

وقالت “رويترز” إنها اطلعت على أرشيفات إلكترونية متاحة للجمهور وخاصة بمتابعة العناوين التي تقوم بنشر برمجيات خبيثة، تشير إلى أنه تم إرسال رابط لصفحة مزيفة مخصصة لسرقة كلمات السر الإلكترونية إلى أحد كبار المسؤولين في إدارة شركة Gilead في أبريل الماضي.

وقال أوهاد زايدنبرغ، كبير الخبراء في شركة ClearSky الإسرائيلية للأمن السيبراني، المختص بمتابعة أنشطة إيران السيبرانية، إن إرسال الرابط المذكور كان ضمن أنشطة جماعة إيرانية تهدف إلى اختراق بريد كوادر Gilead.

وأكد باحثان آخران، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن النطاقات والخوادم المستخدمة في محاولة الاختراق هذه، كانت مرتبطة بإيران.

ونفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علاقة طهران بتلك الأنشطة وقال المتحدث باسم البعثة علي رضا ميريوسفي إن “الحكومة الإيرانية ليست متورطة في الحروب السيبرانية”.

وأضاف أن “الأنشطة السيبرانية التي تقوم بها إيران دفاعية بحتة وتهدف للحماية من أي هجمات على البنية التحتية الإيرانية”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Gilead الأمريكية تعمل على تجارب دواء “ريمديسيفير”، الذي تشير التقديرات الأولية إلى أنه قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا.