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قرب القرم.. الجيش الروسي على مشارف مدينة أوكرانية أخرى

1 - مارس - 2022
خيرسون تقع قرب شبه جزيرة القرم

خيرسون تقع قرب شبه جزيرة القرم

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وصل الجيش الروسي، الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وقال كوليخايف على “فيسبوك” إن “الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون”، وأضاف: “خيرسون كانت وستبقى أوكرانية”.

وفي السياق، قالت شركة أميركية خاصة إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر رتلا عسكريا روسيا شمالي العاصمة الأوكرانية كييف يمتد لمسافة 64 كيلومترا، وهي مسافة أطول بكثير من 27 كيلومترا تم الإعلان عنها في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقالت ماكسار تكنولوجيز إن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية شوهدت أيضا في جنوب روسيا البيضاء، على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الشمالية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين القول إن روسيا لديها العتاد والقوات اللازمة للسيطرة على كييف وأن الأسوأ لم يحدث بعد.

    المصدر :
  • وكالات

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