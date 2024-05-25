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قرض لأوكرانيا مدعوم بعوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة.. ماذا كشفت جانيت يلين؟

منذ 40 ثانية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين (السبت 25-5-2024) إن تقديم قرض لأوكرانيا مدعوم بعوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة هو “الخيار الرئيسي” الذي سيدرسه زعماء مجموعة السبع في يونيو حزيران، لكنها أضافت أنها لا ترغب في “استبعاد أي خيار ممكن”.

وقالت يلين للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في شمال إيطاليا إن الخطة تحظى بدعم واسع النطاق و “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به” لإنجازها، وإن الخطة تحتاج لمصادقة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا.

وأضافت “تجب بلورة هذا داخل الاتحاد الأوروبي حتى يصبح اقتراحا يحظى بمصادقة التكتل، وهذا ما تؤيده دول كثيرة… إنه ليس أمرا مفروغا منه، لذلك لا أقول أنها صفقة اكتملت تماما”.

    المصدر :
  • رويترز

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