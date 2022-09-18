الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرغيزستان: ارتفاع عدد القتلى إلى 36 في الصراع مع طاجيكستان

منذ ساعة واحدة
تجدد الاشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان

تجدد الاشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان

A A A
طباعة المقال

قالت قرغيزستان الأحد، إن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا لديها في الصراع الحدودي مع طاجيكستان ارتفع إلى 36 كما أسفر عن إصابة 129.

واشتبكت قوات من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين بسبب نزاع حدودي في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر أيلول، وتبادلتا الاتهامات باستخدام الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية قريبة مما أسفر عن مقتل 54 على الأقل.

وتعود قضايا الحدود في آسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي، عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين جماعات تقع المناطق السكنية التابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب.

وقالت قرغيزستان أيضا إنها أجلت 137 ألفا تقريبا من منطقة الصراع.

ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا لكن مصادر أمنية قالت إن 30 شخصا قتلوا في الأسبوع الماضي.

واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار في 16 سبتمبر أيلول، وصمد الاتفاق منذ ذلك الحين إلى حد بعيد على الرغم مما قيل عن وقوع عدد من عمليات القصف بعده.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كاميلا باركر والأمير تشارلز
هذا ما جاء في اول خطاب لـ كاميلا منذ وفاة الملكة إليزابيث
نعش الملكة اليزابيث
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
بريطانيا.. وضع أكبر خطة حماية منذ الحرب العالمية الثانية
محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك
محافظ البنك المركزي السعودي: التضخم لايزال ضمن معدل معقول

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميليشيا حزب الله
ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
القاضي غسان عويدات
بعد اقتحامات المصارف.. قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي في لبنان
مؤسّس فرقة "ميّاس" يدعو إلى قيام ثورة في لبنان