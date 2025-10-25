قرغيزستان تطلق عملة مستقرة بالشراكة مع بينانس

قال صدر جباروف رئيس قرغيزستان اليوم السبت إن البلاد أطلقت عملة مستقرة وأخرى مشفرة للبنك المركزي بالشراكة مع منصة بينانس لتداول العملات الرقمية.

وأصبحت قرغيزستان دولة رائدة مجال العملات الرقمية في آسيا الوسطى في السنوات القليلة الماضية، وهي جمهورية سوفيتية سابقة ذات طبيعة جبلية يبلغ تعداد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة وتعرف باعتمادها على العمالة المهاجرة في روسيا.

ووضعت عملة (إيه5إيه7)، وهي عملة مستقرة مدعومة بالروبل الروسي ومقرها في قرغيزستان، تحت طائلة عقوبات الحكومات الغربية التي تقول إنها تستخدم لتسهيل تجنب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجرى تعيين تشانغبينغ تشاو مؤسس منصة بينانس، مستشارا للأصول الرقمية لرئيس قرغيزستان في مايو أيار.

وقال تشاو على منصة إكس اليوم السبت إنه جرى إطلاق العملة الوطنية القرغيزية المستقرة على بي.إن.بي تشاين وأن النسخة الرقمية من عملة قرغيزستان، السوم، جاهزة للاستخدام في المدفوعات الحكومية.

وأوضح أنه جرى إنشاء احتياطي وطني للعملات الرقمية، ويشمل ذلك رمز (بي.إن.بي) التابع لبينانس.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عفوا عن تشاو، الذي أدين سابقا بجرائم تتعلق بغسل الأموال.

وعادة ما كانت توصف قرغيزستان بأنها الدولة الأكثر ديمقراطية بين جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية الخمس السابقة، ولكن جباروف قمع المعارضة منذ وصوله إلى السلطة بعد موجة من الاحتجاجات في الشوارع في عام 2020.

ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات برلمانية مبكرة في 30 نوفمبر تشرين الثاني، إذ يتطلع حلفاء الرئيس لتوسيع هيمنتهم على السلطة التشريعية.