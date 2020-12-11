قرقاش: اتفاق الرياض أهم خطوات التعامل مع أزمة اليمن

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن تنفيذ اتفاق الرياض أحد اهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق”.

وأضاف :” لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على “لا منطق” الصراعات الصغيرة على الأرض”.

ببقى تنفيذ اتفاق الرياض احد اهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الإتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2020