أخبار العالم

قرقاش: رسائل السعودية والإمارات بشأن اليمن تأكيد لشراكتهما الاستراتيجية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، إن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن تؤكد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن مصالح السعودية هي مصالح الإمارات، ومشدداً على أن الشراكة بينهما “تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات”.

وكتب قرقاش على حسابه في “تويتر”: “الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات”.

وكانت السعودية والإمارات رحبتا، الأحد، في بيان مشترك باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار.

وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

المزيد من الأخبار

نظام جديد للتأشيرات يتوقع أن يُنعش السياحة في السعودية

نتنياهو: مواقع إيرانية سرية جديدة لتطوير أسلحة نووية

وأوضح البيان أن الدولتين عملتا “وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة”.

المصدر: العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

أوروبا تواجه الابتزاز التركي.. واتفاق اللاجئين “يترنح”

أخبار العالم

أول إضراب للطياريين “يشل” الخطوط البريطانية

أخبار العالم

خسائر كبيرة للحوثيين بغارات للتحالف في الجوف

أخبار العالم

موجة الحر في فرنسا قتلت 1500 شخص في 18 يوماً

أخبار العالم

بومبيو: العقوبات الأميركية أثرت على حزب الله

أخبار العالم

ضربة عسكرية في بلد عربي… ضابط إسرائيلي: نقطة تحول جوهرية بين إسرائيل وإيران