قرقاش: وقف إطلاق النار في السودان هو أولوية للإمارات

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن وقف إطلاق النار في السودان هو أولوية للإمارات.

وشدد قرقاش في تدوينة عبر حسابه الرسمي في “إكس” (تويتر سابقا) يوم الأحد، على أن الإمارات ليست طرفا في النزاع المشتعل.

وقال في التدوينة “اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها”.

وأضاف: “تصريح الدولة واضح، لسنا طرفا في تسليح أحد في السودان”.

وتابع قرقاش قائلا: “أولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار، والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة”.

اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وانسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة.

https://t.co/BtAyBzr1JW — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2023

وزعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في مقال نشرته في الـ10 من أغسطس أن الإمارات أرسلت شحنات من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي” وذلك تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

ومنذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة الهدنات في إيقافها ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم من المدنيين، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.