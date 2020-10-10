قرقاش يرحب بـ”هدنة قره باغ”

أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن ترحيبه بالهدنة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ ونعتبره خطوة ضرورية لإحلال السلام”.

وأضاف: “نقدر الجهود الروسية للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وندعو أذربيجان وأرمينيا إلى مسار سياسي تفاوضي يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما”.

نرحب باتفاق وقف اطلاق النار في ناغورنو كاراباخ كخطوة ضرورية لاحلال السلام. ونقدر عميقا الجهود الروسية الخيرة للوصول الى هذا الاتفاق، وندعو أذربيجان وأرمينيا، البلدين الصديقين، إلى مسار سياسي تفاوضي يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2020

وعقب مفاوضات ماراثونية نجحت الوساطة الروسية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في ناغورني قره باغ بعد نحو أسبوعين من أسوأ قتال يشهده الإقليم منذ سنوات.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الهشة.