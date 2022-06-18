السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قريبا.. طرح لقاحين ضد كوفيد للأطفال في أمريكا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2022 10:18 مساءً
تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

تطعيم الأطفال- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

صوتت لجنة مستشارين للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن ستة أشهر، وهو ما يرجح إمكانية طرحهما في أنحاء البلاد في الأسبوع المقبل.

ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال اللقاحين، والذي وافق خلاله جميع أعضاء لجنة المستشارين وعدهم 12 على التوصية، إلى توقيع مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي لتبدأ الحكومة الأمريكية في طرح اللقاحين للأطفال من سن خمس سنوات فأقل.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال من سن ستة أشهر إلى خمس سنوات ولقاح فايزر/بيونتك للأطفال من سن ستة أشهر حتى أربع سنوات. ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن خمس سنوات.

وقالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت “هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك… أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة”.

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح اللقاحين للأطفال الأقل من خمس سنوات في الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في بيان أمس الجمعة “سنبدأ في شحن ملايين الجرعات من اللقاحين للأطفال إلى آلاف الأماكن التي يعرفها الآباء ويثقون بها ومن بينها مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات”.

وأضاف “مع تسليم الجرعات سيكون الآباء قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات لأطفالهم في الأسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وفي حين يتوق كثير من الآباء في الولايات المتحدة إلى تطعيم أطفالهم لكن من غير الواضح مدى الإقبال على الجرعات.

وتشير البيانات الاتحادية إلى أن لقاح فايزر/بيونتك الذي تم التصريح به للأطفال بين خمسة و11 عاما في أكتوبر تشرين الأول لم يستخدمه بالكامل سوى 29 في المئة هذه الفئة العمرية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
انفجار قوي يهز مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
صواريخ روسية تدمر مستودع وقود شرقي أوكرانيا
مظاهرات في لندن ضد ارتفاع الأسعار- أرشيفية
بريطانيا.. مظاهرات في لندن احتجاجا على ارتفاع الأسعار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الطاقة الشمسية - تعبيرية
بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
ارتفاع ضغط الدم
4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!