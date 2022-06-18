قريبا.. طرح لقاحين ضد كوفيد للأطفال في أمريكا

صوتت لجنة مستشارين للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن ستة أشهر، وهو ما يرجح إمكانية طرحهما في أنحاء البلاد في الأسبوع المقبل.

ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال اللقاحين، والذي وافق خلاله جميع أعضاء لجنة المستشارين وعدهم 12 على التوصية، إلى توقيع مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي لتبدأ الحكومة الأمريكية في طرح اللقاحين للأطفال من سن خمس سنوات فأقل.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال من سن ستة أشهر إلى خمس سنوات ولقاح فايزر/بيونتك للأطفال من سن ستة أشهر حتى أربع سنوات. ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن خمس سنوات.

وقالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت “هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك… أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة”.

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح اللقاحين للأطفال الأقل من خمس سنوات في الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في بيان أمس الجمعة “سنبدأ في شحن ملايين الجرعات من اللقاحين للأطفال إلى آلاف الأماكن التي يعرفها الآباء ويثقون بها ومن بينها مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات”.

وأضاف “مع تسليم الجرعات سيكون الآباء قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات لأطفالهم في الأسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وفي حين يتوق كثير من الآباء في الولايات المتحدة إلى تطعيم أطفالهم لكن من غير الواضح مدى الإقبال على الجرعات.

وتشير البيانات الاتحادية إلى أن لقاح فايزر/بيونتك الذي تم التصريح به للأطفال بين خمسة و11 عاما في أكتوبر تشرين الأول لم يستخدمه بالكامل سوى 29 في المئة هذه الفئة العمرية.