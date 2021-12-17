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قريبا.. ماكرون يتوقع إحراز تقدم في مناقشات "صيغة نورماندي"

17 - ديسمبر - 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تتوقع عودة روسيا إلى مناقشات “صيغة نورماندي” لحل الوضع في أوكرانيا، وتأمل في إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ماكرون، متحدثا في إيجاز صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “[من الضروري] إعادة روسيا إلى الطريق السياسي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل القضية الأوكرانية. ويتمثل ذلك، على وجه الخصوص، باتفاقيات مينسك وصيغة نورماندي. ناقشنا هذا الأمر يوم أمس ونأمل في إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة”.

وأشار ماكرون إلى أنه، أعرب مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن الالتزام باستئناف المفاوضات مع روسيا ضمن هذه الصيغة، وذلك بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة الشراكة الشرقية، التي عقدت أيضا هذا الأسبوع في بروكسل. كما أشار إلى أنه ناقش هذا الموضوع خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

ونوه ماكرون بأن دول أوروبا والولايات المتحدة، تلتزم بنهج متعدد الأطراف لحل الأزمة الأوكرانية وتقوم “بإرسال إشارات منسقة”. وتعرب هذه الدول كذلك عن الالتزام بـ “سياسة الاحتواء” تجاه روسيا وبدعم أوكرانيا بنشاط في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجال الاجتماعي وحرية الإعلام.

وعند تعليقه على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد روسيا قال ماكرون: “الآن السؤال يطرح حول فعالية ذلك. هذه المعلومات سرية، ولن نتمكن من التعبير عنها إلا إذا كان الوضع يلزمنا بذلك، مهمتنا الرئيسية هي إيجاد حل سياسي وقد اتفقنا على تمديد العقوبات القائمة بالفعل لمدة ستة أشهر”.

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