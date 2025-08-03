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قسد تؤكد مقتل عناصر لها في هجوم مباغت لداعش شرق سوريا

منذ 9 دقائق
عناصر من قوات "قسد" - رويترز

عناصر من قوات "قسد" - رويترز

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها فصائل كردية اليوم الأحد مقتل خمسة من عناصرها خلال هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على نقطة تفتيش في دير الزور بشرق سوريا في 31 يوليو تموز.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية هي القوة القتالية الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال المعارك التي أدت إلى هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019.

ويحاول التنظيم في الآونة الأخيرة استعادة نفوذه في الشرق الأوسط والغرب وآسيا، وكان قد بسط سيطرته على مدينة دير الزور في عام 2014 قبل أن يستعيد الجيش السوري السيطرة عليها في 2017.

    المصدر :
  • رويترز

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