"قسد" تعلن انتهاء عمليّة دير الزور.. وتتّهم سوريا وتركيا بـ "افتعال فتنة"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية في دير الزور، والتي استهدفت بدرجة أساسية خلايا تنظيم داعش، فيما اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة لجيش النظام السوري “بتوجيه الأحداث لمنحى آخر”.

وأضاف بيان “قسد” أنّ دمشق أدخلت عناصر مسلحة إلى قرى دير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، ودمجتها مع خلايا مسلحة تابعة لها تحت مسمى “جيش العشائر”.

كما أشارت “قسد” إلى أن قواتها “لم تستخدم الحزم والعنف خلال سير العملية في أيامها الأولى”، إلا أنّ “عناصر مسلحة تمادت واعتدت على المؤسسات الخدمية مما شكل خطرًا على الأهالي”، مضيفةً أنها تدخلت بناء على مناشدة من الأهالي من أجل “إنهاء حالة الفوضى وتخريب المؤسسات”.

واتهم البيان سوريا وتركيا “بخلق فتنة في سوريا” و”إعطاء أبعاد خطيرة للأحداث، وبخاصة في منطقة دير الزور”، كاشفًا عن مقتل 25 من عناصر “قسد” و29 مسلحًا و9 مدنيين خلال العملية الأمنية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت (قسد) التي يقودها الأكراد، اعتقال قيادي بارز في داعش كان مسؤولًا عن تمويل وتسليح الخلايا النائمة.

وأضافت (قسد) أن عناصرها، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، ومجموعة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ألقوا القبض على الممول البارز للتنظيم عبد الغفور تبر الذياب، الملقب بـ”أبو أمير”.

وجاءت العملية بعد 10 أيام من القتال في محافظة دير الزور الواقعة شرق البلاد بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ورجال العشائر العربية، ويخشى الكثيرون أن يؤثر هذا على القتال ضد داعش.