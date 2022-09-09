قصر باكنغهام يعلن تنصيب الملك تشارلز بشكل رسمي يوم السبت

قال قصر باكنغهام، الجمعة، إن الملك تشارلز سيجري تنصيبه بشكل رسمي، يوم السبت 10 سبتمبر\ايلول 2022، خلال اجتماع للمجلس الذي يرتب خلافة العرش في قصر سانت جيمس.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي سينعقد على التاسعة من صباح السبت 10 سبتمبر\ايلول بالتوقيت المحلي، يجري على مرحلتين، حيث يعلن تولي الملك الجديد العرش، ثم يؤدي العاهل القسم.

وبعد هذا الاجتماع، سيكون هناك إعلان رئيسي على الساعة الواحدة من خلال شرفة تطل على ساحة في قصر سانت جيمس.

وعلى المنوال نفسه، ستكون هناك إعلانات للملك الجديد في عموم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن.

في غضون ذلك، أعلن ملك بريطانيا الجديد، الجمعة، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.

والإعلان عن مدة الحداد في بريطانيا من جانب تشارلز الثالث يعد أول قرار يتخذه بعد توليه العرش، علما أن ملك البلاد يحظى بصلاحيات شرفية إلى حد كبير.

وأصبح تشارلز الثالث تلقائيا ملك البلاد بعد وفاة والدته، لكن الإعلان الرسمي عن توليه العرش سيتم في حفل يجري السبت.

وفي أول يوم كامل له في مهامه الجمعة، من المتوقع أن يعود ملك بريطانيا إلى لندن، حيث سيلتقي رئيسة الوزراء، ليز تراس، التي تم تعيينها قبل أيام فقط، ويلقي خطابا إلى الأمة.