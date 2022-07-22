الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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قصر بكنجهام: ملكة بريطانيا لن تحضر دورة ألعاب الكومنولث

منذ 3 دقائق
المليكة اليزابيث وابنها الامير تشارلز

المليكة اليزابيث وابنها الامير تشارلز

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قال قصر بكنجهام الجمعة إن إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لن تحضر دورة ألعاب الكومنولث التي ستقام في مدينة برمنجهام الإنجليزية هذا الصيف وإن ولي العهد الأمير تشارلز سيلقي كلمة نيابة عن والدته الملكة بهذه المناسبة.

وأضاف قصر بكنجهام أن الأمير تشارلز الذي سترافقه زوجته كاميلا سيمثل الملكة خلال مراسم افتتاح الدورة الرياضية في 28 يوليو تموز الجاري.

وينافس في الدورة رياضيون من رابطة الكومنولث التي تضم 54 دولة والتي كانت معظمها مستعمرات بريطانية في الماضي.

وأمضت الملكة إليزابيث (96 عاما) ليلة في المستشفى في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب مرض لم يحدد وبعد ذلك غابت عن الأضواء خلال فترات طويلة من عام 2022.

لكنها ظهرت على شرفة مقر إقامتها الملكي خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش في الشهر الماضي كما حضرت افتتاح خط حديدي في لندن مؤخرا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

    المصدر :
  • رويترز

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