قصص الحرب.. صورة هزت العالم لأوكرانية ورضيعتها في كييف

حازت قصص اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم إلى أوروبا على كثير من الاهتمام الإعلامي، خاصة تلك القصص التي تحمل بين طياتها الطابع الإنساني.

عادة ما تبرز وسط الحروب قصص مؤثرة. وفي حين تجذب أوكرانيا الأضواء منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الفائت، انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي صورة هزت العالم أجمع.

فالصورة، التي التقطتها المصورة الصحافية الفرنسية فيرونيك دي فيغوري، كانت لامرأة بمستشفى في العاصمة كييف ترضع طفلتها.

إلا أن ما يميزها فعلاً أنها ألقت الضوء على واقع الأمومة في أوكرانيا حالياً.

فقد أظهرت هذه الصورة العاطفية أماً شابة برأس ملطخ بالدماء وضمادة تنظر بشكل حزين إلى الكاميرا بينما ترضع طفلتها.

حمتها بجسدها

وقالت دي فيغوري لموقع Today Parents، إنها قابلت أولغا بمستشفى في كييف بمركز العناية المركزة.

كما أضافت أن أولغا، التي تعيش بمنطقة بوديلسكي في كييف، كانت ترضع ابنتها فيكتوريا البالغة من العمر 6 أسابيع، عندما أصاب صاروخ منزل العائلة يوم 17 مارس، وقامت بحماية طفلتها بجسدها في محاولة منها لإنقاذ حياة رضيعتها.

كذلك شاركت دي فيغوري صورة للمنطقة السكنية التي تعرضت للهجوم.

يشار إلى أنه بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، فقد فر أكثر من 3.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي 24 فبراير أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.

اتهمت بريطانيا الجيش الروسي باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، وقالت إنه يعمد إلى القصف من داخل أجواء روسيا خشية تعرّض الطائرات للدفاعات الأوكرانية.