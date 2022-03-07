قصص الحرب.. طفل أوكراني يقطع 600 ميل بمفرده ورقم هاتف مدون على يده

تتوالى عمليات النزوح من ختلف المناطق والمدن الأوكرانية، جراء العملية العسكرية الروسية التي دخلت يوها الـ12.

وخوفاً من القصف وأملاً في النجاة، ترك طفل والديه في أوكرانيا وسافر 600 ميل بمفرده إلى بر الأمان مع رقم هاتف مكتوب على يده.

وُصِف الطفل البالغ من العمر 11 عاماً من مدينة زابوريجيا الأوكرانية بأنه “بطل”، بعد أن عبر الحدود إلى سلوفاكيا بمفرده بشجاعة وإقدام وإصرار.

منطقة زابوريجيا هي موطن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي أعلنت القيادة العسكرية الروسية سيطرة قواتها عليها بشكل كامل.

وبعد وصوله إليها، أشادت السلطات السلوفاكية بالصبي لشجاعته. وقالت إنه لم يكن معه سوى حقيبة ظهر وأخرى بلاستيكية وجواز سفر ورقم هاتف مدوّن على يده.

وأضافت السلطات أن المتطوعين اعتنوا بالطفل “البطل” على أكمل وجه وقدّموا له الطعام والشراب، وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت وزارة الداخلية السلوفاكية في بيان: “كسب الجميع بابتسامته وشجاعته وتصميمه، مستحقاً أن يكون بطلاً حقيقياً”.

وجاء في البيان، الذي نُشر على صفحة الوزارة في فيسبوك، أنه بفضل رقم الهاتف على يد الصبي وقطعة من الورق في جواز سفره، تمكن الموظفون من الاتصال بأقاربه في سلوفاكيا الذين وصلوا إليه لاحقاً.

وفر أكثر من 1.2 مليون لاجئ من أوكرانيا وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة منذ اليوم الأول للصراع، ووصل معظمهم إلى بولندا، بينما فر آخرون إلى المجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.