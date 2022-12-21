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قصف أوكراني مركز على دونيتسك.. وإصابة مسؤولين كبيرين مواليين لروسيا

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2022 5:24 صباحًا
معارك مستعرة في شرق أوكرانيا

معارك مستعرة في شرق أوكرانيا

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قالت وكالات أنباء روسية إن نائبا سابقا لرئيس الوزراء الروسي ومسؤولا مواليا لموسكو أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك يوم الأربعاء 21-12-2022.

تقع دونيتسك، التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، في منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا، وهي مركز قتال عنيف في الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأحد المصابين هو ديمتري روجوزين، الذي تولى في السابق منصب نائب رئيس الوزراء الروسي ويقدم المشورة العسكرية لمنطقتين محتلتين في أوكرانيا تزعم موسكو أنهما تابعتان لها، لكن إصابته لا تهدد حياته، وذلك حسبما قال أحد مساعديه لوكالة تاس للأنباء.

كما أصيب فيتالي خوتسينكو، رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها بنفسها، وفقا لما قاله سكرتيره الصحفي لوكالات أنباء روسية.

وقال مساعدون للوكالات الروسية إن الرجلين أصيبا عندما تعرض فندق في ضواحي دونيتسك لنيران أسلحة عالية الدقة. وأشار عضو بالبرلمان الروسي كان في الفندق أيضا إلى أن المهاجمين تصرفوا بناء على معلومة تم تسريبها إليهم.

كان روجوزين رئيسا لوكالة الفضاء الروسية ولكنه استُبدل في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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