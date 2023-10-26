قصف إسرائيلي مستمر على جنوب غزة.. وموجة اعتقالات في الضفة الغربية

يعيش سكان قطاع غزة داخل أزمة غذائية وصحية أولاً بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، وثانياً، بعد فشل القوى العالمية في التوصل لخطط لتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، فيما يعيش لعالم أجمع حالة من الخوف لتجاوز الصراع حدود الشرق الأوسط، كما وتكثف القوات الإسرائيلية غاراتها على القطاع.

فيما استشهد 17 شخصاً معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس جنوب غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الخميس.

فيما أصيب نحو 20 شخصاً في القصف على المنزل.

أما في الضفة الغربية، فلا تزال الاعتقالات مستمرة، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس 26\10\2023، 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل في عدة مدن بالضفة الغربية والقدس.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت منطقة المغير واعتقلت محمد عاطف أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح أبو نعيم، وعودة أبو عامر أبو عليا، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

ومنذ انطلاق الغارات المكثفة على غزة، شهدت الضفة توترات واشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر مطلعة أن إسرائيل وافقت على تأجيل الغزو البري للقطاع حتى يتم نشر أنظمة دفاع جوي أميركية في المنطقة هذا الأسبوع لحماية القوات الأميركية، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفى طلبه من السلطات الإسرائيلية تأجيل عملية الاجتياح.

فيما قال مسؤولون أميركيون لرويترز إن واشنطن عبرت عن مخاوفها لإسرائيل من أن إيران والجماعات المدعومة من طهران قد تسهم في تصعيد الصراع من خلال مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

كما اعتبروا أن التوغل الإسرائيلي في غزة قد يكون بمثابة حافز لوكلاء إيران.