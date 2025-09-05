قصف إسرائيلي مكثف على غزة.. والاتصالات مستمرة لاستئناف المفاوضات

دبابة إسرائيلية تتحرك على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 28 أغسطس 2025. رويترز

وسط القصف المستمر على قطاع غزة، أفاد إعلام إسرائيلي، الجمعة، بأن هناك اتصالات بين أطراف مختلفة لاستئناف مفاوضات غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي دفرين، إن القوات التي تنفذ المرحلة الثانية من عملية “عربات جدعون” تسيطر على 40% من مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد 92 فلسطينياً في غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، منهم 16 من منتظري المساعدات في القطاع.

وبالتزامن مع عمليات النزوح الواسعة التي تشهدها مدينة غزة، تتعرض الأجزاء الشمالية والشرقية إلى غارات إسرائيلية جوية ومدفعية متواصلة ترافقها عمليات نسف للمباني السكنية.

وأفادت “العربية” باستهداف الطيران الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في منطقة الصحابة وحي الدرج شرق غزة، بالتزامن مع عمليات إطلاق نار باتجاه المواطنين ومنازلهم في شارع الجلاء شمال المدينة.

وعلى صعيد المحادثات الهادفة للتوصل إلى هدنة، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف في باريس مسؤولين قطريين، وناقش معهم جهود التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة يُنهي الحرب في غزة، وذلك حسبما نقل موقع “أكسيوس” Axios عن مصدرين مطلعين.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير رون ديرمر أجرى أمس محادثات هاتفية مع مسؤولين قطريين ومع ويتكوف.

وكشف مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات أنه حتى الآن، لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات، حيث أكد المصدر أن ذلك يعود أساسًا إلى الموقف الإسرائيلي.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي إنه لا يوجد أي تحرك أميركي يُذكر، وأن حماس في هذه الأثناء لم تُخفف من موقفها بما يكفي.

وفي حوار حصري مع “العربية”، انتقد أحمد يوسف، مستشار الزعيم السابق لحماس إسماعيل هنية، طريقة تعامل الحركة مع مفاوضات وقف إطلاق النار وذلك منذ بداية الحرب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان بالإمكان التعاطي بذكاء أكبر مع عملية التفاوض.

هذا وأكد المتحدث ذاته أن هدف بنيامين نتنياهو الرئيسي يبقى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

يذكر أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى أنقاض إلى حد كبير في الوقت الذي تحارب فيه حركة حماس في القطاع الفلسطيني.