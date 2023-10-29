قصف إسرائيلي يستهدف باصاً يقل مواطنين جنوب غزة

يوم جديد من الدمار والقصف على قطاع غزة، وسط تدهور الحالة الإنسانية والصحية لسكان القطاع، نتيجة القصف المستمر ومنع دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وبعد أن جدد جيش العدو دعوته لسكان غزة للتوجه جنوباً بحجة الحصول على مساعدات إنسانية.

أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس الأحد سقوط قتلى وجرحى في استهداف القوات الإسرائيلية لحافلة تقل مواطنين جنوب القطاع، وقالت الوزارة في بيان إن الاستهداف الإسرائيلي وقع بشارع جنوب مدينة غزة.

فيما ذكر الجيش عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا مؤقتا إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أمانا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. والأحد، ستتوسع الجهود الإنسانية بقيادة مصر والولايات المتحدة”.

وفي ظل القصف المتواصل بعد ليلة دامية لم تشهد الحرب مثلها منذ 7 أكتوبر، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، أن الجيش انتقل إلى مرحلة جديدة من حربه مع حماس في غزة، مطالباً السكان بإخلاء المناطق فوراً.

وبينما واصلت القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف، أضاف هاليفي في رسالة بثها التلفزيون، أن هذه الحرب لها مراحل، موضحاً أنها انتقلت إلى المرحلة الثانية.