قصف تركي في الرقة.. و4 قتلى من القوات الكردية

استهدفت طائرة مسيرة تركية اليوم الواقع في 28 تموز 2022 قوى الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” في الرقة بسوريا مما أدى لمقتل 4 منهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن القتلى هم ثلاث نساء ورجل سقطوا بعد استهداف سيارتهم في محيط قرية تل السمن بريف الرقة الشمالي.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية “تحييد” أربعة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عمليات “درع الفرات” و”نبع السلام” شمال سوريا.

في سياق متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستهداف اليوم يرفع إلى 42 عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية منذ مطلع العام 2022.

وبحسب المصرد، تسببت هذه الاستهدافات بسقوط قتيل مدني و34 قتيلاً من العسكريين بينهم 13 امرأة، بالإضافة لإصابة أكثر من 77 شخص بجراح متفاوتة.

ويأتي هذا القصف وسط أجواء مشحونة حيث تهدد تركيا منذ أسابيع بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف القوات الكردية. من جهتها استعانت القوات الكردية بدعم من قوات النظام السوري لردع أي هجوم تركي جديد.