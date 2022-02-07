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سوريا.. قصف تركي يستهدف ريف الحسكة

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 5:48 مساءً
الجيش التركي

الجيش التركي

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قصفت القوات التركية ومسلحين موالين لها، الإثنين، محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى أضرار ونزوح عدد من الأسر من المنطقة، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.

وكشفت مصادر محلية لـ”سانا” أن “قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع الإرهابيين التابعين لها اعتدت بالمدفعية وقذائف الهاون على التجمعات السكنية والمزارع في محيط بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية في المكان”.

وأشارت المصادر إلى “نزوح عدد من أسر بلدة أبو راسين بعد انتشار معلومات تتحدث عن نية المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين شن هجوم واسع على البلدة للاستيلاء عليها”.

عملية “نسر الشتاء”

أعلنت وزارة الدفاع التركية، قبل أيام تنفيذ عملية جوية باسم “نسر الشتاء” ضد “الإرهابيين” في شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن “العملية تهدف إلى “تحييد إرهابيين” وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود”.

وأضافت: “تم تنفيذ عملية نسر الشتاء الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا”.

وأشارت إلى “استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى مقرات القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للإرهابيين، خلال العملية”.

وأكدت عودة الطائرات التي شاركت في العملية بأمان إلى قواعدها، مشددة على “مواصلة العمليات حتى تحييد آخر إرهابي”.

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