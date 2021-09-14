قصف جوي على المليشيات الإيرانية عند الحدود السورية العراقية

قامت طائرات مجهولة المصدر حتى الأن، بغارات على مواقع لميلشيات إيرانية في منطقة البوكمال قرب الحدود العراقية السورية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حدوث انفجارات في ريف دير الزور، نتيجة غارات نفذتها طائرات مجهولة استهدفت البوابة العسكرية الخاصة بالميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد علم، في 5 أيلول، أن دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريج عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميلشيات التابعة لإيران في الميادين و البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان، وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي تدخل سورية قادمة من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريج على الأقل.

وقالت مصادر لقناة العربية إن القصف استهدف أحد المقار التابعة للميلشيات المتواجدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وأشارت أنباء إلى تدمير آليتين عسكريتين من جراء القصف الجوي.