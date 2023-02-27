قصف روسي "مميت" على أوكرانيا.. وتصريح "خطير" لبوتين

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن روسيا شنت قصفًا مدفعيًّا “مميتًا” على شرق وجنوب أوكرانيا، في خضم تصريحات “خطيرة” أدلى بها الرئيس، فلاديمير بوتين، والتي أعلن فيها “أن الحرب جزء من جهد تقوده الولايات المتحدة لتدمير روسيا.”

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أوكراني ،أمس، أن روسيا قصفت خط المواجهة في جنوب وشرق البلاد مدفعيًّا، مضيفًا أنها قصفت أيضًا منطقة خيرسون وضغطت لاختراق آخر دفاعات كييف المتبقية حول مدينة باخموت المحاصرة بمقاطعة دونيتسك.

وتأتي الضربات في الوقت الذي أشار فيه الزعيم الروسي أمس إلى أن بلاده تواجه صراعًا طويل الأمد مع الدول الغربية التي تعهدت بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الأخيرة لموسكو قتلت ثلاثة مدنيين في منطقة دونيتسك الشرقية، واثنين آخرين في خيرسون.

وقالت الصحيفة إن مدينة باخموت لا تزال محور الجهود الحربية الروسية، حيث يسعى الكرملين للاستيلاء عليها وإحكام قبضته على منطقة دونباس بأكملها (دونيتسك ولوغانسك)، ما يمنحه انتصارًا استراتيجيًّا مهمًّا في ساحة المعركة.

وأضافت أن باخموت باتت على شفا الانهيار، حيث استولت القوات الروسية، بمن في ذلك المجندون الجدد ومجموعة “فاغنر” المرتزقة، على سلسلة من البلدات والقرى حول باخموت في الأسابيع الأخيرة، في إطار سعيها لتطويق المقاتلين الأوكرانيين هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا تستعد، من جانبها، لشن هجوم متجدد بهدف توسيع المكاسب الإقليمية التي حققتها في الخريف الماضي في الشمال الشرقي والجنوب، حيث أجبرت روسيا على الانسحاب من مدينة خيرسون.

واعتبرت نيويورك تايمز، التصريحات التي أدلى بها بوتين – خلال مقابلة قصيرة أذيعت أمس – والتي واصل فيها إعداد شعبه لحرب طويلة الأمد، “تأكيدًا على موقف الرئيس الروسي التصعيدي”، إذ إنه لم يُظهر أي تلميح للتراجع عن أهدافه في أوكرانيا.

ورأت الصحيفة أن التصريحات أكدت أيضًا أن بوتين يرى نفسه “منخرطًا في اختبار طويل الأمد للإرادة مع الولايات المتحدة، واعتقاده الواضح أن التحالف الغربي بقيادة واشنطن والذي يدعم أوكرانيا في مجهودها الحربي يمكن أن ينكسر.”

في غضون ذلك، سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على “صيحات” أمريكية تحذر من شحنات طائرات دون طيار صينية يزعم أنها في طريقها إلى روسيا، وذلك قبل اجتماع مرتقب بين الزعيمين الروسي والصيني.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، قد زعم أمس أن الصين تدرس إرسال 100 طائرة دون طيار و”أسلحة فتاكة” أخرى إلى روسيا، وذلك في وقت حذر فيه مسؤولون أمريكيون من أن بكين قد تصعد دعمها لموسكو في الصراع الأوكراني.

وقال ماكول: “حقيقة أنهما (بوتين وشي جين بينغ) سيجتمعان الأسبوع المقبل لمناقشة هذا التحالف غير المقدس فيما بينهما، ووضْع أسلحة في أوكرانيا، بالنسبة لي أمر مزعج للغاية. نعم، إن الحديث هو عن أوكرانيا اليوم، لكنه سيكون غدًا عن تايوان.”

ورأت الصحيفة البريطانية أنه بينما زعمت واشنطن أن بكين تقدم مساعدة “غير قاتلة” لروسيا في الصراع، مثل: صور الأقمار الصناعية للمساعدة في استهداف الأسلحة الأوكرانية، فإن إضافة طائرات دون طيار ستمثل تصعيدًا خطيرًا لتورط الصين في الحرب.