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قصف روسي “مُرعب” على خاركيف.. وكييف تحذّر من “حيلة” للتوغل (فيديو)

1 - مارس - 2022
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 3:39 مساءً
خاركيف تتعرض للقصف منذ بدء الغزو الروسي

خاركيف تتعرض للقصف منذ بدء الغزو الروسي

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نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يرصد قصفًا روسيًا “مرعبًا” على ساحة في مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الجيش على صفحته بموقع “تويتر”: “خاركيف. الأول من آذار 2022 الثامنة صباحاً. إطلاق الصواريخ من المحليت الروس ضد المدنيين”.

ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه التُقط بمنطقة سومسكا في خاركيف، سقوط صاروخ على سيارات متحركة بشكل مباشر.

وقال أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما شمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس. وذكر أن روسيا أطلقت صواريخ “غراد” و”كروز” على خاركيف، وأنها “مدانة بارتكاب جرائم حرب”، لكنه أضاف أن دفاعات المدينة صامدة.

وعلّق كثيرون على الفيديو قائلين إن روسيا تستخدم صواريخ “غراد” في قصف المناطق المدنية داخل أوكرانيا.

في سياق آخر، حذر الجيش الأوكراني من “حيلة”، قال إن الجيش الروسي يطبقها في عملياته العسكرية المستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ الخميس.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على “فيسبوك”: “يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له”.

وأضاف: “لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عديدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف”.

وتابع المسؤول العسكري الأوكراني: “هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام، وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار”.

واختتم زالوجني: “تمثل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها العدو انتهاكا آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في “تويتر”، صورة قالت إنها لمركبة روسية ترفع علم أوكرانيا عليها بغرض التمويه.

وكانت أوكرانيا تحدثت عن تعثرات وخسائر للجيش الروسي على أراضيها، مشيرة إلى أنه فقد الآلاف من جنوده بين قتيل ومصاب. ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، نجحت قوات الأخيرة حتى الآن في الدفاع عن كييف وصد الهجمات الروسية عليها.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي
  • وكالات

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