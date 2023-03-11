قصف روسي يوقع 4 قتلى في خيرسون ودونيتسك

قصف روسي على خيرسون يوقع عدد من القتلى (رويترز)

لقي ثلاثة مدنيين حتفهم خلال قصف روسي لمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا ( السبت 11-3-2023)، فيما قُتل آخر في منطقة دونيتسك شرق البلاد، حسبما ذكر مسؤولان بالمنطقتين.

وقال حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين للتلفزيون الأوكراني إن ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة مسنة، أصيبوا في القصف المدفعي على المدينة.

وأضاف أن عددا من الحافلات والممتلكات التجارية تضرر.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني بعد نحو ثمانية أشهر من سيطرة القوات الروسية التي استولت عليها بعد وقت قليل من بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المنطقة حاليا لقصف مستمر من القوات الروسية المتمركزة في الجانب الآخر لنهر دنيبرو.

وأشار حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو أن شخصا لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في مدينة كوستيانتينيفكا بعد قصف روسي استمر على مدار اليوم. وشهدت منطقة دونيتسك واحدا من أعنف القتال منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط العام الماضي.