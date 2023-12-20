قصف "عنيف" على جباليا.. وحرب شوارع في خان يونس

يوم جديد من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط احتدام المعارك بين جيش الإحتلال والفصائل الفلسطينية، وسط سلسلة من المعاناة التي يعيشها سكان القطاع منذ السابع من أكتوبر فيما تلوح في الأفق بارقة أمل قد تؤشر لقرب وقف إطلاق نار.

وفي آخر التطورات الميدانية، اندلعت معارك عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في شوارع مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، اليوم الأرعاء 20\12\2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الأربعاء أن إسرائيل تقصف بشكل “عنيف” ومتواصل مناطق في جباليا وخان يونس بشمال ووسط قطاع غزة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وصحافية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مهاجمة 300 هدف في قطاع غزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، مؤكدا مقتل عشرات المسلحين وتدمير بنى تحتية في تلك الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات البرية هاجمت كذلك مقرا عسكريا لحركة حماس في منطقة خان يونس. كما أعلن الاستيلاء على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وقذائف هاون خلال عملياته، بحسب وصفه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود استهدافات إسرائيلية بالأحزمة النارية والقذائف المدفعية على جباليا شمالي قطاع غزة، كما أفاد بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر القسام وعناصر الجيش الإسرائيلي في منطقة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ووسط خان يونس.

وتزامنا، أفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش أعلن مقتل ضابط في جنوب غزة ليرتفع إجمالي القتلى إلى 133 منذ بدء العملية البرية.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، تتركز على ما وصفه بالتطهير النهائي لمنطقة غزة والدخول تحت الأرض إلى الأنفاق في أعماق كبيرة.

ووصف غالانت مدينة خان يونس بـ”العاصمة الجديدة للإرهاب” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العملية هناك ستكون عابرة للمراحل حتى تحقيق كافة الأهداف، على حد قوله. وقال الوزير الإسرائيلي إن “الجيش سيُحضر كبار قادة حماس إلى المقبرة أو السجن”، على تعبيره.

وسياسيا، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” Times of Israel أن تل أبيب أبلغت قطر بأنها مستعدةٌ للتهدئة في غزة لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزا لدى حماس.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تريد من حركة حماس أن تفرج عن النساء اللاتي ما زلن أسيرات لدى الحركة، والرجالِ الذين تزيدُ أعمارهُم عن 60 عاما، والمختطفين الذين يعانون من أمراضٍ تهدد حياتهم أو يحتاجون إلى علاج عاجل.

كما أعربت إسرائيل عن استعدادِها لإطلاقِ سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب هجمات أكثر خطورة من أولئك الذين أُطلقَ سراحُهم في الصفقة السابقة.

وتزامنا، يبحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأربعاء في مصر محادثات محورها التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيما يجري التحضير في أوسلو لجولة جديدة من مفاوضات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين، يجري التحضير لها في أوسلو النرويجية، التي طالما شهدت محاولات التقريب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هناك صعوبات جمة تهدد بإفشال المباحثات.